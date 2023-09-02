Бубнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнов Александр

Бубнов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубнова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Бубнова Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубнова Александра Александровна

Мать ребёнка: Бубнова Марина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Марина Анатольевна

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