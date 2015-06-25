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Шапошников Александр Сергеевич
Шапошников Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.06.2015
Пол
Мужской
Отец
Шапошников Сергей Владимирович
1991 г.р.
Мать
Шапошникова Марина Магамедовна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2015
Отец:
Шапошников Сергей Владимирович
Мать:
Шапошникова Марина Магамедовна
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