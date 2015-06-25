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Шапошников Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2015

Отец: Шапошников Сергей Владимирович

Мать: Шапошникова Марина Магамедовна

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