Фейзуллина (Фейзуллина) Шамсиниса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Фейзулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Мухаметшарифов Габделгалим
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Габделгалимова Фархиниса
Отец ребёнка: Мухаметшарифов Габделгалим
Рождение ребёнка
28.10.1866
Отец ребёнка: Мухаметшарифов Габделгалим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мухаметшарифов Габделгалим
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Улиманово
Смерть
Неизвестно