Фейзуллина (Фейзуллина) Шамсиниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейзуллина (Фейзуллина) Шамсиниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Фейзулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Габделгалимов Габделгали

Отец ребёнка: Мухаметшарифов Габделгалим

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Габделгалимова Фархиниса

Отец ребёнка: Мухаметшарифов Габделгалим

Рождение ребёнка
28.10.1866

Сын: Габделгалимов Габделвали

Отец ребёнка: Мухаметшарифов Габделгалим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габделгани Габделгалимов

Отец ребёнка: Мухаметшарифов Габделгалим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметшарифов Габделгалим

Место жительства
Неизвестно
Улиманово
Смерть
Неизвестно