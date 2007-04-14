Шенберг Диана Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шенберг Диана Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2007

Отец: не указан

Мать: Шенберг Виталина

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