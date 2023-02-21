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Никифоров Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.2014

Сын: Никифоров Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
?.12.2018

Сын: Никифоров Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Татьяна Александровна