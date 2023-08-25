Ревякин Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевякин Иван Кузьмич

Ревякин Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1873

Отец: Ревякин Кузьма Павлович

Мать: Ревякина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
21.02.1902

Сын: Василий Иванович Ревякин

Мать ребёнка: Ревякина Варвара

Рождение ребёнка
15.03.1903

Сын: Ревякин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ревякина Варвара

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.03.1909

Дочь: Ревякина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ревякина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Варвара

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close