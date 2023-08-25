Ревякин Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1873
Рождение ребёнка
21.02.1902
Мать ребёнка: Ревякина Варвара
Рождение ребёнка
15.03.1903
Мать ребёнка: Ревякина Варвара
Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.03.1909
Дочь: Ревякина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ревякина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревякина Варвара