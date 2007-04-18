Вицин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вицин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1951

Дата смерти

18.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1951

Сын: Вицин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Вицина Анна Петровна

Бракосочетание
12.03.1956

Жена: Вицина Анна Петровна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.09.1961

Сын: Вицин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Вицина Анна Петровна

Смерть
18.04.2007
Ковдор, Ковдорский район, Мурманская область
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