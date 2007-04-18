Вицин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1951
Дата смерти18.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1951
Сын: Вицин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Вицина Анна Петровна
Бракосочетание
12.03.1956
Жена: Вицина Анна Петровна
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.09.1961
Сын: Вицин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Вицина Анна Петровна
Смерть
18.04.2007
Ковдор, Ковдорский район, Мурманская область