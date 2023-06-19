Вихрова Татьяна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Георгиевский Борис Серафимович
Отец ребёнка: Георгиевский Серафим Евгеньевич
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург