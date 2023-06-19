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Вихрова Татьяна Гавриловна

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Георгиевский Борис Серафимович

Отец ребёнка: Георгиевский Серафим Евгеньевич

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург