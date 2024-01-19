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Салдин Степан

Место рождения

Залесово, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Салдин (солдин) Михаил

Мать: Салдина Варвара

Залесово, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Салдин, Марышкина прадеди прабабушка
Рождение ребёнка
04.06.1937

Дочь: Чурбанова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Салдина Анастасия

Душанбе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салдина Анастасия

Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны 1 степени
Военная награда
Неизвестно
Медаль За оброну КАВКАЗА
Военная награда
Неизвестно
ВС Забайкальского фронта
Медаль за бонвые заслуги
Смерть
Неизвестно
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