Салдин Степан
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Салдин (солдин) Михаил
Мать: Салдина Варвара
Салдин, Марышкина прадеди прабабушка
Рождение ребёнка
04.06.1937
Дочь: Чурбанова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Салдина Анастасия
Душанбе
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салдина Анастасия
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны 1 степени
Военная награда
Неизвестно
Медаль За оброну КАВКАЗА
Военная награда
Неизвестно
ВС Забайкальского фронта
Медаль за бонвые заслуги
Смерть
Неизвестно