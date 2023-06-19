Веркина (Веркина) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1894

Сын: Веркин Яков Емельянович

Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Веркин Иван Емельянович

Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Веркин Лаврентий Емельянович

Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович

Рождение ребёнка
29.11.1900

Дочь: Варвара Емельяновна

Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1903

Дочь: Надежда Емельяновна

Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1908

Сын: Веркин Василий Емельянович

Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1910

Дочь: Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1912

Дочь: Матрона Емельяновна

Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1914

Сын: Веркин Фёдор Емельянович

Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1916

Сын: Веркин Пётр Емельянович

Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1918

Дочь: Варвара Емельяновна

Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веркин Емельян Иванович

Смерть
Неизвестно