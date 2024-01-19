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Никита

Место рождения

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1776 г.р.
1777 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1767

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1776

Сын: Петр Никитич

Мать ребёнка: не указана

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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