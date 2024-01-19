Никита
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Петр Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Никитич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно