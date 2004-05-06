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Капустюк Александр Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1941

Дата смерти

06.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1972

Сын: Капустюк Виталий Александрович

Мать ребёнка: Капустюк Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустюк Надежда Ивановна

Смерть
06.05.2004
Владивосток, Владивостокский, Приморский край