Капустюк Александр Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1941
Дата смерти06.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1972
Сын: Капустюк Виталий Александрович
Мать ребёнка: Капустюк Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.2004
Владивосток, Владивостокский, Приморский край