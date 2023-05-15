Вьюкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1880
Отец ребёнка: Вьюков Семен Дмитриевич
Фонд Д -60, оп1, дело 588, 6 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вьюкова Юлия Семеновна
Отец ребёнка: Вьюков Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вьюков Семен Дмитриевич
Окончивший курс горного училища
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно