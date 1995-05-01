Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кондратьев Игорь Эдуардович
Кондратьев Игорь Эдуардович
Написать автору
Древо
Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
01.05.1995
Пол
Мужской
Отец
Кондратьев Эдуард Игоревич
1969 г.р.
Мать
Кондратьева (Букина) Инна Анатольевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1995
Отец:
Кондратьев Эдуард Игоревич
Мать:
Кондратьева Инна Анатольевна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия