Кондратьев Игорь Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Игорь Эдуардович

Кондратьев Игорь Эдуардович

avatar

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

01.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1995

Отец: Кондратьев Эдуард Игоревич

Мать: Кондратьева Инна Анатольевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close