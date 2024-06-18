Выгловская Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1993
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Выгловский Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1942
Дочь: Ковалёва (Выгловская) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Выгловский Алексей Минаевич
Рождение ребёнка
06.08.1946
Сын: Выгловский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Выгловский Алексей Минаевич
Смерть
?.02.1993
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край