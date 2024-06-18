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Выгловская Екатерина Филипповна

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Место рождения

Троицкий Росляй, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выгловский Филипп

Мать: не указана

Троицкий Росляй, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.06.1942

Дочь: Ковалёва (Выгловская) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Выгловский Алексей Минаевич

Троицкий Росляй, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.08.1946

Сын: Выгловский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Выгловский Алексей Минаевич

Троицкий Росляй, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
?.02.1993
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

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