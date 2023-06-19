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Серопегин Илья Зосимович

Место рождения

Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Серопегин Зосим

Мать: Серопегина Дарья Афанасьевна

Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Серопегина Анна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Серопегина Александра Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Серопегин Василий Ильич

Мать ребёнка: Серопегина Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно