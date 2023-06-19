Серопегин Илья Зосимович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Серопегин Зосим
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Серопегина Анна Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Серопегина Александра Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Серопегина Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно