Шелихова Людмила Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1924
Дата смерти28.10.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1924
Отец: Шелихов Сидор *
Мать: Лисичек Евгения *
Крымская обл.,Старокрымск
Рождение ребёнка
08.06.1945
Дочь: Стародуб Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Стародуб Григорий *
Кемерово( тайга)
Рождение ребёнка
16.07.1953
Дочь: Шелихова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Сычев Степан Федорович
Рождение ребёнка
02.01.1957
Дочь: Шелихова Галина Степановна
Отец ребёнка: Сычев Степан Федорович
Рождение ребёнка
28.09.1960
Сын: Шелихов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Сычев Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелихов Николай Степанович
Отец ребёнка: Сычев Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародуб Григорий *
Смерть
28.10.2010