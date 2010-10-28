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Шелихова Людмила Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1924

Дата смерти

28.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1924

Отец: Шелихов Сидор *

Мать: Лисичек Евгения *

Крымская обл.,Старокрымск
Рождение ребёнка
08.06.1945

Дочь: Стародуб Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Стародуб Григорий *

Кемерово( тайга)
Рождение ребёнка
16.07.1953

Дочь: Шелихова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Сычев Степан Федорович

Рождение ребёнка
02.01.1957

Дочь: Шелихова Галина Степановна

Отец ребёнка: Сычев Степан Федорович

Рождение ребёнка
28.09.1960

Сын: Шелихов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Сычев Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелихов Николай Степанович

Отец ребёнка: Сычев Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычев Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародуб Григорий *

Смерть
28.10.2010
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