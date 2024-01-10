(Joost) Miina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Joost) Miina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1881

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1881

Отец: Joost Jüri

Мать: Joost {treiman} Mai

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