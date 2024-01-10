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(Joost) Miina
(Joost) Miina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.1881
Пол
Женский
Отец
Joost Jüri
1825 г.р.
Мать
Joost {treiman} (Eero) Mai
1845 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1881
Отец:
Joost Jüri
Мать:
Joost {treiman} Mai
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