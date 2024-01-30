Гусанин Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1909
Сын: Гусанин Василий
Отец ребёнка: Гусанин Павел
Марийская АССр, Горно-Марийский р-н, Красновольский с/с, д. Контяково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусанин Павел
Смерть
Неизвестно