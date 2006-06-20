Акимов Петр
Место рождения
Дата рождения11.07.1946
Дата смерти20.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1946
Отец: ?
Мать: Акимова Нина
Бракосочетание
10.04.1970
Жена: Акимова Людмила
Рождение ребёнка
05.07.1971
Дочь: Емельяненко Оксана
Мать ребёнка: Акимова Людмила
Рождение ребёнка
20.02.1979
Сын: Акимов Андрей
Мать ребёнка: Акимова Людмила
Похороны
20.06.2006
Янишполе, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Сунское кладбище, Кондопожский район | Сунское кладбище
Смерть
20.06.2006
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Причина смерти: После срочной операции прободной язвы желудка, возникло воспаление. Умер в больнице.