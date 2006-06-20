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Акимов Петр

Место рождения

Кяппесельга, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

11.07.1946

Дата смерти

20.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1946

Отец: ?

Мать: Акимова Нина

Кяппесельга, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
10.04.1970

Жена: Акимова Людмила

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.07.1971

Дочь: Емельяненко Оксана

Мать ребёнка: Акимова Людмила

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.02.1979

Сын: Акимов Андрей

Мать ребёнка: Акимова Людмила

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Похороны
20.06.2006
Янишполе, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Сунское кладбище, Кондопожский район | Сунское кладбище
Смерть
20.06.2006
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Причина смерти: После срочной операции прободной язвы желудка, возникло воспаление. Умер в больнице.