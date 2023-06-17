Ориякова Майтакова Мария Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1913
Дата смерти20.09.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1931
Дочь: Ориякова Майтакова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Орияков Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1933
Отец ребёнка: Орияков Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1936
Отец ребёнка: Орияков Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1946
Дочь: Ориякова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Орияков Иван Иванович
Смерть
20.09.1991