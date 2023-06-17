Ориякова Майтакова Мария Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ориякова Майтакова Мария Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1913

Дата смерти

20.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1931

Дочь: Ориякова Майтакова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Орияков Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1933

Сын: Орияков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Орияков Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.07.1936

Сын: Орияков Борис Иванович

Отец ребёнка: Орияков Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1946

Дочь: Ориякова Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Орияков Иван Иванович

Смерть
20.09.1991