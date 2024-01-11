Рахимкулов Мухаметшариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимкулов Мухаметшариф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

24.08.1883

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Заитов Рахимкул

Мать: Заитова Хамдия

Смерть
24.08.1883
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