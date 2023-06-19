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Шайбаков Наиль

Место рождения

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Шайбаков Гимран

Мать: Шайбакова Гильмикамал

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно