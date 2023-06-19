Фатхуллина (Абайдуллина) Исмугуль Рызвановна
Место рождения
Дата рождения20.09.1936
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1936
Рождение ребёнка
09.02.1959
Сын: Фатхуллин Кашяф Вагизович
Отец ребёнка: Фатхуллин Вагиз Сагдиевич
Рождение ребёнка
09.02.1961
Дочь: Байгузина Альфия Вагизовна
Отец ребёнка: Фатхуллин Вагиз Сагдиевич
Рождение ребёнка
25.05.1970
Дочь: Билялова Найля Вагизовна
Отец ребёнка: Фатхуллин Вагиз Сагдиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2020