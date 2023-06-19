Фатхуллина (Абайдуллина) Исмугуль Рызвановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхуллина (Абайдуллина) Исмугуль Рызвановна

Место рождения

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.09.1936

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1936

Отец: Абайдуллин Рызван Джаруллович

Мать: Абайдуллина Азиза Асфяновна

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1959

Сын: Фатхуллин Кашяф Вагизович

Отец ребёнка: Фатхуллин Вагиз Сагдиевич

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1961

Дочь: Байгузина Альфия Вагизовна

Отец ребёнка: Фатхуллин Вагиз Сагдиевич

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1970

Дочь: Билялова Найля Вагизовна

Отец ребёнка: Фатхуллин Вагиз Сагдиевич

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатхуллин Вагиз Сагдиевич

Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
2020