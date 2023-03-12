Сидорова Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Анастасия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1899

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Семён

Мать: не указана

Смерть
После 1899