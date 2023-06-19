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Онисим Прохоров

Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Прохор Саввин

Мать: Марина Данилова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Онисимова

Мать ребёнка: Марфа

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Павел Онисимов

Мать ребёнка: Марфа

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Онисимова

Мать ребёнка: Марфа

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Онисимов

Мать ребёнка: Марфа

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сергей Онисимов

Мать ребёнка: Марфа

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно