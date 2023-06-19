Онисим Прохоров
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Прохор Саввин
Мать: Марина Данилова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Онисимова
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1830
Сын: Павел Онисимов
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Онисимова
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Онисимов
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сергей Онисимов
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
Неизвестно