Пеликуев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1934
Дочь: Титова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Никитина Татьяна
Рождение ребёнка
23.06.1938
Дочь: Яковлева Нина
Мать ребёнка: Никитина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Татьяна
Смерть
Неизвестно