Пеликуев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеликуев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1934

Дочь: Титова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Никитина Татьяна

Рождение ребёнка
23.06.1938

Дочь: Яковлева Нина

Мать ребёнка: Никитина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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