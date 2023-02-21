Сибирцев Семён
Место рожденияРоссия, Северодвинск
Дата рождения31.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
Около 2015
Сын: Сибирцев Александр
Мать ребёнка: Сибирцева Екатерина
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
14.10.2019
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Сибирцева Екатерина
Россия, Северодвинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сибирцева Екатерина
Россия, Северодвинск