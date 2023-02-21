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Сибирцев Семён

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Место рождения

Россия, Северодвинск

Дата рождения

31.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
Около 2015

Сын: Сибирцев Александр

Мать ребёнка: Сибирцева Екатерина

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
14.10.2019

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Сибирцева Екатерина

Россия, Северодвинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибирцева Екатерина

Россия, Северодвинск