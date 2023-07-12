Федора Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Долбешкин Клим Яковлевич
Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Климовна
Отец ребёнка: Долбешкин Клим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно