Федора Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Долбешкин Антон Климович

Отец ребёнка: Долбешкин Клим Яковлевич

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина Климовна

Отец ребёнка: Долбешкин Клим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбешкин Клим Яковлевич

Смерть
Неизвестно