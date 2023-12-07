Фомичёв -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Чечинёва Нина
Мать ребёнка: Фомичёва Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомичёв Виктор
Мать ребёнка: Фомичёва Ольга Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомичёва Ольга Семёновна
Смерть
Неизвестно