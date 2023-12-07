Фомичёв - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичёв -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Чечинёва Нина

Мать ребёнка: Фомичёва Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомичёв Виктор

Мать ребёнка: Фомичёва Ольга Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомичёва Ольга Семёновна

Смерть
Неизвестно
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