Логовая Лукерья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Логовой Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
1707
Сын: Логовой Михайло Григорьевич
Отец ребёнка: Логовой Григорий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
Неизвестно