Логовая Лукерья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логовая Лукерья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Логовой Григорий Кириллович

Рождение ребёнка
1707

Сын: Логовой Михайло Григорьевич

Отец ребёнка: Логовой Григорий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логовой Григорий Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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