(Скрябина) Домника Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скрябина) Домника Григорьева

Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Скрябин Григорий Кириллов

Мать: Скрябина Марина Аникина

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782
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