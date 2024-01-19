(Скрябина) Домника Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Скрябин Григорий Кириллов
Мать: Скрябина Марина Аникина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782