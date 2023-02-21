Алферова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1926

Сын: Алферов Василий Зиновьевич

Отец ребёнка: Алферов Зиновий Самойлович

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Рогозина Таисия Зиновьевна

Отец ребёнка: Алферов Зиновий Самойлович

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Алферов Зиновий Самойлович

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно