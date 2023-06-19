Воробьева (Будко) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Будко) Ирина Владимировна

Место рождения

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

06.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1986

Отец: Будко Владимир Сергеевич

Мать: Будко Алевтина Анатольевна

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
30.01.2009

Муж: Воробьев Вячеслав Александрович

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
04.05.2009

Дочь: Воробьева Виктория Вячеславовна

Отец ребёнка: Воробьев Вячеслав Александрович

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
02.08.2010

Сын: Воробьев Данил Вячеславович

Отец ребёнка: Воробьев Вячеслав Александрович

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
11.09.2018

Сын: Воробьев Кирилл Вячеславович

Отец ребёнка: Воробьев Вячеслав Александрович