Воробьева (Будко) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1986
Бракосочетание
30.01.2009
Рождение ребёнка
04.05.2009
Дочь: Воробьева Виктория Вячеславовна
Отец ребёнка: Воробьев Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
02.08.2010
Сын: Воробьев Данил Вячеславович
Отец ребёнка: Воробьев Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
11.09.2018
Сын: Воробьев Кирилл Вячеславович
Отец ребёнка: Воробьев Вячеслав Александрович