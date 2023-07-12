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Семенов Абрам Наумов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Семенов Наум Фролов

Мать: не указана

Смерть
1759