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Семенов Абрам Наумов
Семенов Абрам Наумов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1743
Дата смерти
1759
Пол
Мужской
Отец
Семенов Наум Фролов
1682 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец:
Семенов Наум Фролов
Мать: не указана
Смерть
1759
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