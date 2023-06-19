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Семенов Владимир Владимирович
Семенов Владимир Владимирович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
20.12.1987
Пол
Мужской
Отец
Семенов Владимир Александрович
1959 г.р.
Мать
Семенова (Аверкина) Светлана Павловна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1987
Отец:
Семенов Владимир Александрович
Мать:
Семенова Светлана Павловна
Москва
, город федерального значения Москва
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