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Горбоконь Алексей Михайлович

Место рождения

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.03.1902

Дата смерти

01.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1940

Сын: Горбоконь Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Горбоконь Антонина Романовна

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1940

Сын: Горбоконь Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Горбоконь Антонина Романовна

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбоконь Антонина Романовна

Смерть
01.07.1962
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область