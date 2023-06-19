Горбоконь Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.03.1902
Дата смерти01.07.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1940
Сын: Горбоконь Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Горбоконь Антонина Романовна
Рождение ребёнка
01.09.1940
Сын: Горбоконь Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Горбоконь Антонина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1962