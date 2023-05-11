Солодовников Евгений Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1938
Дата смерти30.06.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
30.06.1975