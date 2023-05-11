Солодовников Евгений Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Евгений Леонидович

Солодовников Евгений Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1938

Дата смерти

30.06.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
30.06.1975