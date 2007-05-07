Коцких Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения19.06.1936
Дата смерти07.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1936
Рождение ребёнка
03.11.1960
Дочь: Аксёнова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1962
Дочь: Лопатина Нина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1965
Дочь: Коденёва Ирина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1966
Сын: Коцких Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.05.2007