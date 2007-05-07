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Коцких Николай Константинович

Место рождения

Байхор, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

19.06.1936

Дата смерти

07.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1936

Отец: Коцких Константин Сергеевич

Мать: Коцких Варвара Яковлевна

Байхор, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.11.1960

Дочь: Аксёнова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1962

Дочь: Лопатина Нина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1965

Дочь: Коденёва Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1966

Сын: Коцких Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.05.2007
Байхор, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
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