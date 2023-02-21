Бикмухамметова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмухамметова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18

Сын: Мугинов Нурутдин Мугинович

Отец ребёнка: Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1904

Сын: Мугинов Насретдин Мугинович

Отец ребёнка: Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мугинова Халима Мугиновна

Отец ребёнка: Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мугинова Амина Мугиновна

Отец ребёнка: Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович

Место жительства
Неизвестно
Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно