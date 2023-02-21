Бикмухамметова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18
Сын: Мугинов Нурутдин Мугинович
Отец ребёнка: Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович
Рождение ребёнка
04.03.1904
Сын: Мугинов Насретдин Мугинович
Отец ребёнка: Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мугинова Халима Мугиновна
Отец ребёнка: Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мугинова Амина Мугиновна
Отец ребёнка: Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно