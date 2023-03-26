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Субханкулов Мустафа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Халитов Айнетдин Мустафович

Мать ребёнка: Субханкулова Голбикя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субханкулова Голбикя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азиза Мустафовна

Мать ребёнка: Субханкулова Голбикя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субханкулов Абдулла Мустафовч

Мать ребёнка: Субханкулова Голбикя

Смерть
Неизвестно
Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область