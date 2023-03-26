Субханкулов Мустафа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Халитов Айнетдин Мустафович
Мать ребёнка: Субханкулова Голбикя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субханкулова Голбикя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азиза Мустафовна
Мать ребёнка: Субханкулова Голбикя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субханкулов Абдулла Мустафовч
Мать ребёнка: Субханкулова Голбикя
Смерть
Неизвестно
Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область