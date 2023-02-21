Городецкий Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГородецкий Василий Иванович

Городецкий Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1849 ст.

Отец: Городецкий Иван Александрович

Мать: Городецкая Флена Константинова

Бракосочетание
23.01.1874 ст.

Жена: не указана

Запись о бракосочетании 23 января 1874 года Жених - вольнонаемный надсмотрщик Череповецкой телеграфной станции Василий Иванов Городецкий, 25-ти лет, первым браком. Невеста - дочь умершего священник... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1876 ст.

Сын: Городецкий Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Городецкая Мария Фирсовна

Рождение ребёнка
10.01.1879 ст.

Дочь: Городецкая Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Городецкая Мария Фирсовна

Рождение ребёнка
04.10.1887 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Городецкакя Апполинария Михайловна

Рождение ребёнка
03.11.1889 ст.

Сын: Городецкий Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Городецкакя Апполинария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Мария Фирсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкакя Апполинария Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
телеграфный служащий
Смерть
Неизвестно