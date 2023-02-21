Городецкий Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1849 ст.
Бракосочетание
23.01.1874 ст.
Жена: не указана
Запись о бракосочетании 23 января 1874 года Жених - вольнонаемный надсмотрщик Череповецкой телеграфной станции Василий Иванов Городецкий, 25-ти лет, первым браком. Невеста - дочь умершего священник... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1876 ст.
Сын: Городецкий Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Городецкая Мария Фирсовна
Рождение ребёнка
10.01.1879 ст.
Дочь: Городецкая Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Городецкая Мария Фирсовна
Рождение ребёнка
04.10.1887 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Городецкакя Апполинария Михайловна
Рождение ребёнка
03.11.1889 ст.
Сын: Городецкий Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Городецкакя Апполинария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
телеграфный служащий
Смерть
Неизвестно