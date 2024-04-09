Захарова (Захарова) Ефимия
Место рожденияд. Атликассы
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Козьмин Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1885
Муж: Терентьев Арсений
Рождение ребёнка
1890
Сын: Арсеньев Аверкий
Отец ребёнка: Терентьев Арсений
Рождение ребёнка
01.11.1893
Сын: Арсеньев Лазарь
Отец ребёнка: Терентьев Арсений
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Арсеньева (Арсеньева) Мария
Отец ребёнка: Терентьев Арсений
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно