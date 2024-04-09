Захарова (Захарова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Захарова) Ефимия

Место рождения

д. Атликассы

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Козьмин Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1885

Муж: Терентьев Арсений

Рождение ребёнка
1890

Сын: Арсеньев Аверкий

Отец ребёнка: Терентьев Арсений

Рождение ребёнка
01.11.1893

Сын: Арсеньев Лазарь

Отец ребёнка: Терентьев Арсений

Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Арсеньева (Арсеньева) Мария

Отец ребёнка: Терентьев Арсений

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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