Галинский Каленик Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Галинский Симеон Танасов
Мать: Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голинский Θеодот Калеников
Мать ребёнка: Галинская Мария Кондратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галинская Мария Кондратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галинский Павел Калеников
Мать ребёнка: Галинская Мария Кондратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галинская Агафья Каленикова
Мать ребёнка: Галинская Мария Кондратова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно