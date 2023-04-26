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Галинский Каленик Симеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Галинский Симеон Танасов

Мать: Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голинский Θеодот Калеников

Мать ребёнка: Галинская Мария Кондратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галинский Иван Калеников

Мать ребёнка: Галинская Мария Кондратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галинский Павел Калеников

Мать ребёнка: Галинская Мария Кондратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галинская Агафья Каленикова

Мать ребёнка: Галинская Мария Кондратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галинская Мария Кондратова

Смерть
Неизвестно