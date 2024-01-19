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Смирнов Михаил Осипович

Место рождения

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.09.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1849 ст.

Отец: Смирнов Осип Никитич

Мать: Смирнова Ирина Алексеевна

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.09.1871 ст.

Дочь: Смирнова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.04.1876 ст.

Сын: Смирнов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1877 ст.

Дочь: Смирнова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1879 ст.

Дочь: Смирнова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Смирнов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1885 ст.

Дочь: Тульницына Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ульяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
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