Смирнов Михаил Осипович
Место рождения
Дата рождения17.09.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1849 ст.
Отец: Смирнов Осип Никитич
Рождение ребёнка
18.09.1871 ст.
Дочь: Смирнова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
27.04.1876 ст.
Сын: Смирнов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
27.12.1877 ст.
Дочь: Смирнова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1879 ст.
Дочь: Смирнова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1881 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.12.1885 ст.
Дочь: Тульницына Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Ульяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно