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Анофрий Степанович
Анофрий Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1751
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Степан Дмитриевич
1719 г.р.
Мать
Дарья Михайловна
1723 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец:
Степан Дмитриевич
Мать:
Дарья Михайловна
Смерть
Неизвестно
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