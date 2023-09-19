Андреевна Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ербеев Виктор
Отец ребёнка: Ербеев Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ербеев Валерий
Отец ребёнка: Ербеев Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ербеев Владимир
Отец ребёнка: Ербеев Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно