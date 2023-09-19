Андреевна Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреевна Татьяна

Андреевна Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ербеев Виктор

Отец ребёнка: Ербеев Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ербеев Валерий

Отец ребёнка: Ербеев Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ербеев Владимир

Отец ребёнка: Ербеев Борис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ербеев Борис Иванович

Смерть
Неизвестно
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