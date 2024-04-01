Жестков Григорий Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти03.01.1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Жесткова (Жесткова) Гликерия Митрофанова
Рождение ребёнка
05.12.1863
Сын: Жестков Евграф Григорьевич
Мать ребёнка: Жесткова (Жесткова) Гликерия Митрофанова
Смерть
03.01.1878