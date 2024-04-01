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Жестков Григорий Прокопьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

03.01.1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862

Сын: Жестков Онисим Григорьев

Мать ребёнка: Жесткова (Жесткова) Гликерия Митрофанова

Рождение ребёнка
05.12.1863

Сын: Жестков Евграф Григорьевич

Мать ребёнка: Жесткова (Жесткова) Гликерия Митрофанова

Смерть
03.01.1878

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