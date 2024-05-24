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Максимов Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1918

Дочь: Варёнова (Максимова) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1922

Дочь: Иванова (Максимова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
08.01.1924

Дочь: Мазавина (Максимова) Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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