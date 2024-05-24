Максимов Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1918
Дочь: Варёнова (Максимова) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1922
Дочь: Иванова (Максимова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
08.01.1924
Дочь: Мазавина (Максимова) Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Васильевна
Смерть
Неизвестно