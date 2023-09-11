Кайнова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайнова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Харин (кайнов) Михаил Петрович (Артемович)

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Харин (кайнов) Михаил Петрович (Артемович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайнов Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Харин (кайнов) Михаил Петрович (Артемович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин (кайнов) Михаил Петрович (Артемович)

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