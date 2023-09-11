Кайнова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Харин (кайнов) Михаил Петрович (Артемович)
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Харин (кайнов) Михаил Петрович (Артемович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайнов Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Харин (кайнов) Михаил Петрович (Артемович)
Бракосочетание
Неизвестно